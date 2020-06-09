Против коронавируса надо действовать по принципу мушкетеров - народный артист Вамиг Мамедалиев

Социум 9 июня 2020 12:19 (UTC+04:00)
Против коронавируса надо действовать по принципу мушкетеров - народный артист Вамиг Мамедалиев

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня видному азербайджанскому исполнителю на таре, доценту кафедры народных инструментов Государственного университета культуры и искусств, народному артисту, профессору Вамигу Мамедалиеву исполнилось 74 года, сообщает Trend Life.

"Чувствую себя очень хорошо, занимаюсь онлайн со студентами, передавая им знания по древнему искусству мугама и игры на таре, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Жизнь продолжается даже на карантине. У меня даже появился девиз: Будь проклят коронавирус! Да здравствует онлайн", - смеясь, сказал Trend Life мастер музыки.

Вамиг Мамедалиев отметил, что государством предпринимаются все меры по предотвращению распространения коронавируса, однако нарушители карантина способствуют ежедневному увеличению числа зараженных, и затягивают время избавления от этой страшной болезни.

Тарист обратился к таким людьми со словами: "Вы же - не дети, а взрослые люди, чтобы осознавать опасность пандемии. Это ребенку надо говорить по несколько раз, чтобы понял. Ведь это очень серьезная болезнь, сколько погибших и пострадавших. Почему некоторые упрямствуют и не верят? Просто потому, что кто-то где-то сказал? Надо слушать ученых и специалистов, а не обывателей. Даже когда вокруг меня начинают говорить о неверии в болезнь, я их сразу же останавливаю, чтобы не вели лживую пропаганду".

Он также высказал интересную мысль о борьбе с коронавирусом в Азербайджане.

"Надо действовать по принципу мушкетеров в борьбе с коронавирусом. У них был такой девиз "Один за всех – все за одного". Президент Азербайджана Ильхам Алиев старается за весь народ, и все мы должны объединиться вокруг главы государства. Власти заботятся о наших семьях и мы должны жить во имя нашей родной страны. Только в единстве – сила, которая может победить все болезни и проблемы", – добавил народный артист.

На протяжении более 55 лет творческой жизни он неоднократно принимал участие в фестивалях и выступал с концертами в Турции, Иране, Ираке, Дании, Швеции, России, Франции, Украине и других странах. Его исполнения мугамов Bayatı Şiraz, Humayun, Rahab, Xaric Segah, Bayatı Qacar, Nəva входят в Золотой фонд нашего искусства. Его альбомы раскуплены миллионными тиражами во всем мире. Он принимал участие во многих значимых проектах по пропаганде национальной музыки.

(Автор: Вугар Иманов)

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