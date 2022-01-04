Скончался известный азербайджанский фотограф Камал Бабаев

БАКУ /Trend Life/ - Скончался известный азербайджанский фотограф, член Объединения журналистов и Объединения фотографов Азербайджана Камал Бабаев. Об этом, как сообщает Trend Life, на своей странице в Facebook написал председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу.

Камал Бабаев скончался на 95-м году жизни.

Он родился 3 июня 1927 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет (ныне – Бакинский государственный университет). Начал свою трудовую деятельность в качестве фотокорреспондента в журнале "Пионер". На протяжении долгих лет работал фотографом в Азербайджанском национальном музее искусств. Сотрудничал с рядом печатных изданий. Бабаев - лауреат многих международных, всесоюзных и республиканских фотоконкурсов.

В 2000 и 2003 годах состоялись персональные выставки Камала Бабаева.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)