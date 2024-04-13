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Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)

Социум Материалы 13 апреля 2024 14:46 (UTC +04:00)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На 62 году жизни после продолжительной болезни скончался артист театра и кино, актер и режиссер Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Намис Ширмамедов, сообщает Trend Life.

Намис Ширмамедов родился 3 апреля 1962 года. Выпускник актёрского факультете Азербайджанского университета культуры и искусств. В 1983-1989 годах работал в Сумгайытском государственном драмтеатре. Затем по приглашению народного артиста Гасанаги Турабова служил в Азербайджанском государственном национальном драматическом театре.

В 1997 году вернулся в Сумгайытский государственный драмтеатр, где выступал в качестве актера до 2008 года. Н.Ширмамедов исполнял преимущественно роли драматического характера. С 2008 года работал режиссером-постановщиком театра.

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Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
Скончался заслуженный артист Азербайджана Намис Ширмамедов (ФОТО)
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