В Лянкяране при организации Фонда Nargis были установлены палатки для ифтара (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Со 2 по 4 апреля в палатках, установленных Фондом Nargis в городе Лянкяран, для местных жителей и жителей окрестных населенных пунктов был открыт стол для ифтара. Ежедневно в течение трех дней гостям предлагалось качественное и сытное ифтар-меню – плов с мясным гарниром, довга, свежие фрукты и овощи, напитки, самоварный чай, гогал, бадамбура, печенье, другие блюда и сладости.

За этот период в ифтаре приняли участие сотни людей.

Отметим, что проект "Палатки для ифтара" проводится Фондом Nargis с 2019 года в месяц Рамазан. В рамках проекта гости собираются вместе и разделяют радость ифтара в пяти уникальных шатрах, отличающихся своим комфортом и восточным стилем.

В этом году спонсорами проекта выступили компании "R Group Holding", "Coca-Cola", "Бакинский международный морской торговый порт", "Unibank", а также лично Натиг Гейдаров.

Также проект был осуществлен при организационной поддержке Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.

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