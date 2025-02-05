В Баку почтили память выдающегося композитора Гара Гараева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 5 февраля, в день 107-летия со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982) деятели культуры и представители общественности почтили память Мастера, сообщает Trend Life.

Выступившие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, проректор Бакинской музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова, композиторы Турал Мамедли и Илаха Гисмят подчеркнули вклад великого композитора, а также рассказали о его творческом наследии.

Было отмечено, что Гара Гараев был композитором-новатором, открывшим новые пути своим творчеством, признанным в национальном и общечеловеческом масштабе. Премьера каждого из его произведений стала особым знаменательным событием в музыкальной жизни, праздником, поворотным моментом в азербайджанской культуре. Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на крупных музыкальных мероприятиях в большинстве республик бывшего СССР, США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии и других странах.

Творчество Гара Гараева охватывает все жанры, произведения композитора входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Созданные композитором балеты "Семь красавиц" по мотивам одноименной поэмы Низами и "Тропою грома" на либретто по мотивам романа южноафриканского писателя Питера Абрахамса с успехом ставились во многих странах мира. Первая симфония Гара Гараева занимает важное место среди произведений в этом жанре, созданных в Азербайджане. Такие произведения, как симфонические гравюры "Дон Кихот", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" по мотивам произведения Низами, "Вьетнамская сюита" - ценные страницы творчества композитора. Он создал музыку ко многим фильмам, среди которых "Покорители моря", "Золотой эшелон", "Повесть о нефтяниках Каспия", "На дальних берегах" и другие.

Гара Гараев - автор оперы "Родина" (совместно с Джовдетом Гаджиевым) и монооперы "Нежность" по мотивам произведения французского писателя Анри Барбюса. Композитор обращался к жанру камерной инструментальной музыки, большую известность приобрели его цикл из 24 прелюдий, соната для скрипки и фортепиано, струнные квартеты. Романсы "Я вас любил" и "На холмах Грузии", созданные Гара Гараевым на стихи Александра Пушкина, кантаты "Песня сердца", "Песня счастья" являются прекрасными образцами азербайджанской музыки.

Дочь композитора, директор Дома-музея Гара Гараева, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова выразила признательность участникам мероприятия за внимание к памяти и творческому наследию отца.

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