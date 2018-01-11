АSEP вступает под эгиду АMFA

11 января 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Компания Azfar Group, которая вносит большой вклад в дело популяризации и массовости мини-футбола в стране, учредила Ассоциацию мини-футбола Азербайджана (Azərbaycan Mini-Futbol Assosiasiyası, AMFA).

Главная цель Ассоциации - развитие футбола в стране, повышение массовости среди различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни, в том числе достижение цели подготовки профессиональных футболистов.
Одна из основных задач Ассоциации - внедрение в Азербайджане международных правил и стандартов и интеграция в международную мини-футбольную семью. С целью обмена опытом начато тесное сотрудничество с европейскими и мировыми федерациями мини-футбола, ведется активная работа по приему Азербайджана в члены этих организаций. В результате AMFA, впервые создав сборную Азербайджана по мини-футболу среди любителей, обеспечит ее участие в международных соревнованиях. В том числе под эгидой AMFA будет создана любительская лига по мини-футболу, что создаст возможность победителям принимать участие в чемпионатах мира и Европы.

Все это позволит в будущем проводить в Азербайджане международные турниры, будет способствовать пропаганде страны на международной арене в этом виде спорта, в том числе выходу на новый этап развития в любительском мини-футболе, создаст условия для привлечения еще большего количества людей в этот вид спорта.

Ассоциация, объединив всех любителей мини-футбола независимо от социального статуса, профессии и возраста, будет играть роль моста между любительским и профессиональным футболом.

С учетом всего вышеперечисленного, анализируя перспективы развития мини-футбола, рассматривая перспективы предстоящих мини-футбольных турниров и глобализации мини-футбольного движения страны, компания АSEP заявила о своих намерениях тесного сотрудничества с АMFA.

Организация мини-футбольных турниров - одно из основных направлений, в котором работает компания АSEP. Выступая под эгидой АMFA, компания АSEP будет способна предоставить большие перспективы всем своим лигам, команды смогут участвовать как в официальном чемпионате Азербайджана по мини-футболу, так и в международных чемпионатах, а также каждый игрок из этих команд сможет стать частью национальной сборной по мини-футболу. Вступая под эгиду АМFA, компания АSEP также заявляет о готовности оказывать организационную поддержку во всех предстоящих мини-футбольных турнирах.

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