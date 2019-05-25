Футболисты "Арсенала" прибыли в Баку (ФОТО)

25 мая 2019 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Футболисты английского "Арсенала" прибыли в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи футболистов "Арсенала", который является финалистом Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

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