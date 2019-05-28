ФК "Унион" впервые в истории вышел в элитный дивизион чемпионата Германии

Футбольный клуб "Унион" из Берлина сыграл вничью со "Штутгартом" со счетом 0:0 во втором стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне. Матч прошел в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первая игра, которая состоялась на домашнем стадионе "Штутгарта", завершилась со счетом 2:2. "Унион" победил в противостоянии благодаря двум голам, забитым на поле соперника, и впервые в истории вышел в высший дивизион. "Унион" стал пятым клубом из столицы Германии, который сыграет в элитном дивизионе, ранее там выступали "Герта", "Теннис-Боруссия", "Блау-Вайсс" и "Тасмания 1900". Ни один другой город Германии в высшей лиге не представляло более двух команд.

"Унион", основанный в 1966 году, станет 56-й командой в истории, которая сыграет в Бундеслиге.

Берлинский клуб занял третье место во втором дивизионе страны, первым стал "Кельн", на второй строчке расположился "Падеборн", обе команды в сезоне-2019/20 сыграют в высшем дивизионе. Команды займут места "Ганновера" и "Нюрнберга", которые стали 17-м и 18-м соответственно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.