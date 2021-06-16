Сборная Франции победила Германию

Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 нанесли поражение команде Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На 20-й минуте игры, прошедшей в Мюнхене, состоялся автогол немецкого футболиста Матса Хуммельса. Кроме того, рефери отменил два взятия ворот сборной Германии (один раз – при помощи системы VAR), в обоих случаях зафиксировав положение "вне игры".