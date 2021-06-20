Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Капитан национальной команды стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.
Роналду оформил дубль в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (0:3), а также отличился в игре с командой Германии (2:4).
Форвард дебютировал за национальную команду в 2003 году. Всего он принял участие в 177 матчах, в которых забил 107 мячей.
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