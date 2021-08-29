Двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев принес Азербайджану двенадцатую награду в Токио

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев (+100 кг) стал бронзовым призером XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Trend Life.

Ильхам Закиев в стартовой схватке выиграл у Джека Ходжсона (Великобритания), выйдя в четвертьфинал, где уступил Ван-Гьен Чои (Южная Корея). В утешительном блоке одолел Теодора Суббу (Ямайка), а затем завоевал бронзу – его соперник Ширин Шарипов (Узбекистан) был дисквалифицирован.

Ильхам Закиев является трехкратным медалистом Паралимпийских игр - побеждал в Афинах и Пекине, а в Лондоне выиграл бронзу. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, вице-президентом Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

На данный момент в активе Азербайджана двенадцать наград. Ранее золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли (-81 кг), Дурсадаф Керимова (+70 кг), Вугар Ширинли (-60 кг), Ханым Гусейнова (-63 кг), Севда Велиева (-57 кг) и Шахана Гаджиева (-48 кг), пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд -51, 42 м) и Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд - 8,77 м), бронзовые призеры - парадзюдоист Намиг Абаслы (-66 кг) и пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (-49 кг).

Напомним, что Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Вугар Иманов)