ЧМ-2022: Азербайджан сыграл вничью с Ирландией

БАКУ /Trend/ - Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира между сборными Ирландии и Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, встреча прошла на стадионе "Aviva" в Дублине и завершилась ничьей - 1:1.

Счет в матче открыл Эмин Махмудов на 45-й минуте. На 87-й минуте Шейн Даффи уравнял счет.

Сборная Азербайджана набрала первое очко в отборочном этапе. На данный момент команды делят 4-5-е места.