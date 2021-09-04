ЧМ-2022: Азербайджан сыграл вничью с Ирландией
БАКУ /Trend/ - Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира между сборными Ирландии и Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend, встреча прошла на стадионе "Aviva" в Дублине и завершилась ничьей - 1:1.
Счет в матче открыл Эмин Махмудов на 45-й минуте. На 87-й минуте Шейн Даффи уравнял счет.
Сборная Азербайджана набрала первое очко в отборочном этапе. На данный момент команды делят 4-5-е места.
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