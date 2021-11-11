Месси и Рамос не стали друзьями в «ПСЖ»

Игроки «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Серхио Рамос имеют натянутые взаимоотношения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает Marca.

Отмечается, что 35-летний испанец быстро сдружился со многими игроками столичной команды, однако с Месси ему не удалось добиться столь теплых взаимоотношений, пускай они и неплохие.

«Нельзя просто стереть десять лет противостояний в класико», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Рамос защищал цвета мадридского «Реала» с 2005 по 2021 год, а Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 годы.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2023 года. Он еще ни разу не сыграл за новую команду из-за травмы.