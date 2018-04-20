Московский международный кинофестиваль: наряды звезд (ФОТО)

В Москве стартовал 40-й, юбилейный, Московский международный кинофестиваль, пишет издание HELLO! Russia.

По красной дорожке церемонии открытия прошлись Настасья Кински, Сами Насери, Татьяна Навка, Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук и, конечно, Никита Михалков.

Зная, что погода в Москве непредсказуема, звезды тем не менее в большинстве своем выбрали традиционные наряды - люксовую вечерку и строгие смокинги.

Настасья Кински

Татьяна Навка

Ирина Безрукова

Мария Кожевникова

Игорь Верник и Аглая Тарасова

Наталья Бардо

Ольга Кабо

Анна Снаткина

Наталья Лесниковская

Елена Летучая

Екатерина Одинцова

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