Коллекция азербайджанского дизайнера будет представлена на Неделе моды в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит свою новую коллекцию "Power of Fire" на Неделе моды в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе дизайнера.

Показ коллекции Руфата Исмаила на Неделе моды в Нью-Йорке состоится 7 сентября на легендарной fashion-площадке Spring Studio, где проходят показы всемирно известных дизайнеров. В один день с показом Руфата Исмаила пройдут демонстрации коллекций Ральфа Лорена, Оскара де ла Рента, Вивьен Вествуд и других мировых дизайнеров.

"Power of Fire" - коллекция сезона весна/лето 2019 года. Она включит в себя 30 нарядов, вся коллекция создавалась вручную с использованием полудрагоценных камней и сложнейшей вышивки. В целом над ее созданием трудились около 40 человек.

Дефиле бренда Руфата Исмаила "Afffair" официально включено в сетку мероприятий Недели моды в Нью-Йорке, что происходит впервые за историю азербайджанской моды.

Неделя моды в Нью-Йорке — это одна из четырёх главных недель моды в мире, вместе с неделями моды в Лондоне, Париже и Милане. Проводится дважды в год: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре — весенне-летние тренды.

Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева )

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