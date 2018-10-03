Яркие платья и восточные мотивы - коллекция Валентина Юдашкина в Париже (ФОТО)

Российский модельер Валентин Юдашкин представил на Неделе моды в Париже новую коллекцию. Романтичные весенние образы – в фотоленте РИА Новости.

Парижская неделя – одно из главных событий в мире моды. Именно сюда дизайнеры привозят свои лучшие творения. Новую весенне-летнюю коллекцию представил в столице моды и Валентин Юдашкин.

Коллекция навеяна восточными мотивами. Модели вышли на подиум в нарядах, напоминающих кимоно.

На смену сдержанным, в пастельных тонах, нарядам пришли яркие платья с цветочным принтом. И, конечно же, не обошлось без роскошных вечерних платьев, которыми славится Юдашкин.

Первую коллекцию Юдашкина, созданную в конце 1980-х, показали в Париже еще в 1991 году. Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина - один из ведущих в России.

Показы дизайнера проходят в Париже, Милане и Москве. Работы Юдашкина выставлены в Музее костюма в Лувре, в Государственном историческом музее в Москве, в Калифорнийском музее моды.

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