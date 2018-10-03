Яркие платья и восточные мотивы - коллекция Валентина Юдашкина в Париже (ФОТО)

3 октября 2018 12:39 (UTC+04:00)

Российский модельер Валентин Юдашкин представил на Неделе моды в Париже новую коллекцию. Романтичные весенние образы – в фотоленте РИА Новости.

Парижская неделя – одно из главных событий в мире моды. Именно сюда дизайнеры привозят свои лучшие творения. Новую весенне-летнюю коллекцию представил в столице моды и Валентин Юдашкин.

Коллекция навеяна восточными мотивами. Модели вышли на подиум в нарядах, напоминающих кимоно.

На смену сдержанным, в пастельных тонах, нарядам пришли яркие платья с цветочным принтом. И, конечно же, не обошлось без роскошных вечерних платьев, которыми славится Юдашкин.

Первую коллекцию Юдашкина, созданную в конце 1980-х, показали в Париже еще в 1991 году. Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина - один из ведущих в России.

Показы дизайнера проходят в Париже, Милане и Москве. Работы Юдашкина выставлены в Музее костюма в Лувре, в Государственном историческом музее в Москве, в Калифорнийском музее моды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Франция готовится укрепить таможню с Великобританией на случай "жесткого" сценария Brexit
Европа 2 октября 17:27
Особая роскошь: Неделя моды в Милане (ФОТО)
Стиль 25 сентября 16:23
Креатив, романтика и дерзость - Неделя моды в Лондоне (ФОТО)
Стиль 21 сентября 12:51
Раз в месяц центр Парижа будет пешеходным
Европа 19 сентября 03:29
Хозяева волшебной гардеробной на азербайджанском телеканале
Стиль 18 сентября 15:52
Бренд азербайджанского дизайнера на Неделе женской моды в Милане (ФОТО)
Стиль 18 сентября 14:27
Лента новостей
Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение товарооборота
Беларусь 13:35
Россия продолжит сотрудничество с Ираном даже при новых санкциях
Иран 13:31
НПЗ в Туркменистане продлил международный тендер
Тендеры 13:23
SOCAR о перспективах участия в проекте газификации Болгарии (Эксклюзив)
Энергетика 13:20
Азербайджанская почта подключается к новой торговой площадке
ИКТ 13:18
В Баку состоялась презентация фильма "Ильяс Эфендиев и три Карабахнаме" (ФОТО)
Культура 13:00
Электронным торговым площадкам Азербайджана могут быть присвоены знаки доверия
ИКТ 12:57
Премьер Грузии: отношения с США при президенте Трампе перешли на более высокий уровень
Грузия 12:52
Ливия довела добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки
Арабские страны 12:49