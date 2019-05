Принцы и принцессы Азербайджана – самые модные и очаровательные (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Holiday Inn Baku прошел детский конкурс моды Kids Fashion Show 2019, посвященный 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

В состав жюри вошли – заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, народная артистка Малейка Аббасова, певец Аяз Гасымов, ведущий Шахрияр Абилов, модельер Фяргана Бахтиярова, победитель Best Model of Azerbaijan Ильгар Алиев, победитель Best Model of the World Рустам Джабраилов. Автор проекта - руководитель Star Kids Group Айгюн Алиева. Хореограф проекта – Сулейман Танехирли.

В конкурсе приняли участие более 80 юных моделей от 4 до 14 лет и 12 дизайнеров. Победители будут определены в различных возрастных категориях (модель и модельер/ девочки и мальчики), юные таланты отмечены специальными номинациями.

Победителями стали:

Девочки

4-6 лет – модель Инджи Абдуллаева, модельер Мехрибан Гасанова,

7-9 лет – модель Фатима Гусейн, модельер Мехрибан Гасанова,

10-14 лет - модель Назрин Мусаева, модельер Мехрибан Гасанова,

Мальчики

4-6 лет – модель Рияд Юсуфов, модельер Улдуз Бабаева,

7-9 лет – модель Алиджан Ахундзаде, модельер Мехрибан Гасанова,

10-14 лет - модель Фяган Ягубов, модельер Мехрибан Гасанова.

Номинации: Princess – Нурсан Гулиева, Prince – Илькин Сарыев, Miss Smile – Нурай Гусейнова, Mr. Smile – Юсиф Гасанли, Miss Spectator Sympathy – Джейла Вагирова, Mr. Spectator Sympathy – Туран Багиров, Miss Charm – Селин Ахадзаде, Mr Sharm – Ганбар Магеррамов, Miss Fashion – Алия Багирова, Mister Fashion – Руслан Новрузов, Miss Actress – Зарифа Мамедли, Mr Actor – Маликаждар Гулиев, Miss Beauty – Нурай Баширли, Mr Handsome – Фаиг Зейналлы.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

