Baku Fashion Expo 2019 – посвящение Джанни Версаче

БАКУ /Trend Life/ - С 24 по 27 мая в Международном центре мугама стартует первый сезон самого многогранного модного проекта страны – Baku Fashion Expo 2019. Проект отличается тем, что представляет всем его участникам уникальную платформу для свободного самовыражения в любой форме, будь это выставки, инсталляции, мастер-классы, модные показы или шоурумы дизайнеров, сообщили Trend Life организаторы.

Этот сезон запомнится всем посетителям уникальной экспозицией, предоставленной частным коллекционером модного бренда Versace Александром Стефани, который привезет в Баку единственную в своем роде подборку нарядов, относящихся к эпохе Джанни Версаче со дня основания Дома моды и по сей день. Экспозиция является своеобразным отражением всего творчества Джанни. Коллекционер очень трепетно относится к своим сокровищам, но для Баку он сделал исключение, и согласился провести полноценный модный показ в рамках Baku Fashion Expo 19, где наравне с музейной коллекцией азербайджанского национального костюма от коллекционера Натаван Алиевой, будет представлена ретроспектива всемирно известного итальянского бренда.

Помимо этого, на подиуме Международного центра мугама также будет проведен первый, в своем роде, эксперимент – уникальный микс виртуальной реальности и моды. Зрители смогут насладиться красочным шоу виртуальной реальности от иллюстратора Гюнель Гусейновой, сопровождаемым моно показом бренда Mirana Atelier Alta Moda.

В ходе мероприятия свои коллекции представят как молодые, так и широко известные местные марки. Приятным дополнением к шоу послужат звездные гости подиума – дизайнеры многих стран мира также примут участие в марафоне показов.

Организатор проекта Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана при поддержке компании HUAWEI, презентующей новую линейку своих флагманских смартфонов - HUAWEI P30.Высокую технологичность мероприятия подчеркивает главная особенность Baku Fashion Expo 19 – впервые большинство фото и видео съемок будут осуществлены на супер современные камерофоны серии Huawei P30 , которые оснащены уникальными супер чувствительными камерами LEICA с возможностью зума (приближения) до 50 раз. Кадры, сделанные во время мероприятия, продемонстрируют, что такое настоящий супер камерофон и убедят в высоком качестве моделей серии HUAWEI P30

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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