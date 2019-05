Baku Fashion Expo 2019 – от коллекции Versace до скетча в режиме виртуальной реальности (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама с 24 по 27 мая проходит первый сезон самого многогранного модного проекта страны – Baku Fashion Expo 2019, организованного Azerbaijan Fashion Designers Association (AFDA, Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана) при поддержке компании HUAWEI, сообщает Trend Life.

На открытии учредитель и исполнительный директор AFDA Айсель Гусейнова отметила, что Baku Fashion Expo – это 4 дня марафона модных показов, выставок, инсталляций и мастер классов. Проект отличается тем, что представляет всем его участникам уникальную платформу для свободного самовыражения в любой форме, будь это выставки, инсталляции, мастер-классы, модные показы или шоурумы дизайнеров. Это фэшн-фантазийный проект, и многое зрители увидят впервые.

Первый день BFE запомнился ярким и эксцентричным показом частной коллекции модного Дома Versace, которую представил один из крупнейших частных коллекционеров шедевров Версаче в мире бразилец Александр Стефани. Он привез в Баку единственную в своем роде подборку нарядов мужской и женской одежды, относящихся к эпохе Джанни Версаче со дня основания Дома моды и по сей день. Экспозиция является своеобразным отражением всего творчества Джанни Версаче. Это уникальное событие в мире моды, так как Александр Стефани не каждому дает свое согласие. Александр Стефани отметил, что его общая коллекция насчитывает более 500 изделий авторства Джанни Версаче. На протяжении многих лет он изучал творчество Версаче и коллекционировал его работы, каждая из которых стоит десятки тысяч долларов. Ретроспектива всемирно известного итальянского бренда была встречена овациями.

Затем на подиуме был представлен необычный тандем из музейной коллекции азербайджанского дизайнера Натаван Алиевой и азербайджанского парфюмерного бренда Parfum de Royal, очаровав зрителей линейкой Spirit of Azerbaijan. Публике были представлены яркие костюмы, с этническими и самобытными мотивами. Разноцветные шелковые платки-келагаи, платья в пол и изысканные украшения в национальном стиле пришлись по душе гостям показа.

Второй день был насыщен уникальным показом азербайджанского дизайнера Mirana Atelier Alta Moda, который открывал первый в истории перфоманс от иллюстратора Гюнель Гусейновой - на подиуме, прямо на глазах у публики, был нарисован скетч в режиме виртуальной реальности. Уникальный микс виртуальной реальности и моды был подготовлен при поддержке Phobia VR. В ходе Baku Fashion Expo 2019 свои коллекции представят как молодые, так и широко известные местные марки.

Организатор Baku Fashion Expo 2019 - Azerbaijan Fashion Designers Association при поддержке компании HUAWEI, презентующей новую линейку своих флагманских смартфонов - HUAWEI P30.Высокую технологичность мероприятия подчеркивает главная особенность Baku Fashion Expo 19 – впервые большинство фото и видео съемок будут осуществлены на супер современные камерофоны серии Huawei P30 , которые оснащены уникальными супер чувствительными камерами LEICA с возможностью зума (приближения) до 50 раз. Кадры, сделанные во время мероприятия, продемонстрируют, что такое настоящий супер камерофон и убедят в высоком качестве моделей серии HUAWEI P30.

(Автор: Вугар Иманов)

