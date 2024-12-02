Стартует 17-й сезон Azerbaijan Fashion Week: традиции, инновации и глобальные тренды

БАКУ /Trend Life/ - 8 и 9 декабря в Бакинском международном морском вокзале Azerbaijan Fashion Week вновь откроет свои двери, превратив Баку в эпицентр моды и креативности. 17-й сезон обещает стать ярким событием, объединяющим талантливых дизайнеров, амбициозные идеи и межкультурный диалог, сообщает Trend Life. На подиумах будут представлены не просто коллекции, а смелые манифесты, отражающие уникальную философию моды Азербайджана и мира.

Мероприятие пройдет при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий YARADICI, а генеральным информационным партнером 17-го сезона выступит знаменитый журнал Hello!. Он является главным международным брендом, который уже в течение 80 лет рассказывает о звездах и знаменитостях, ярких событиях в сфере моды и культуры.

Azerbaijan Fashion Week — это больше, чем показы. Это платформа, где мода становится искусством и голосом перемен. Цели проекта амбициозны:

Поддерживать молодых дизайнеров и продвигать философию "Made in Azerbaijan" на международной площадке.

Привлекать внимание к вопросам устойчивого развития через моду: переработанные материалы, экологичные коллекции и осознанное потребление.

Сохранять культурные традиции и переосмыслять их в контексте современного дизайна.

Данный сезон обещает быть насыщенным и участием интернациональных блогеров, журналистов, представителей модной индустрии, байеров и дизайнеров. Свои работы представят известные дизайнеры из Азербайджана, Южной Кореи, Грузии, России, Казахстана, Турции и Узбекистана. Каждый показ станет диалогом традиций и инноваций: восточные мотивы, смелые крои и утонченность, которую оценят даже самые взыскательные зрители.

Официальным лицом и амбассадором 17-го сезона AFW 2024 стала участница показов Парижской Недели Высокой моды и Fashion Week в Милане, топ-модель Виа Леманн. Ее карьера и творчество идеально воплощают ценности Azerbaijan Fashion Week: стиль, элегантность и креативность.

17-ый сезон посвящен не только моде, но и глобальным темам. AFW продолжает диалог, начатый на COP 29, — вопросы экологии, устойчивого производства и культурного разнообразия, которые находят отражение в каждом шоу. В этом контексте 9 декабря в рамках недели моды состоится показ победителей конкурса "Up-Cycle Jeans", который прошел в мае 2024 года. Конкурс, направленный на популяризацию экологически чистой моды, предоставил молодым талантам уникальную возможность продемонстрировать свои работы, выполненные из переработанных материалов. Победители получили ценные призы, включая возможность представить свои коллекции на подиуме 17-го сезона Azerbaijan Fashion Week, а также поддержку в создании первых капсульных линий одежды.

Мода как искусство, мода как философия, мода как мост между прошлым и будущим: все это найдет свое отражение на 17-м сезоне Azerbaijan Fashion Week.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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