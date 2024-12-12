17-й сезон Azerbaijan Fashion Week: Модный диалог культур и устойчивое будущее (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мода, культура и ответственность – три ключевых слова, которые стали основой завершившегося 17-го сезона Azerbaijan Fashion Week, сообщает Trend Life.

Это масштабное событие собрало дизайнеров из Азербайджана, Южной Кореи, Грузии, России, Казахстана и Узбекистана, объединив традиции и современные подходы к моде.

Первый день открылся коллекцией известного азербайджанского бренда Ulker Huseynova, которая продемонстрировала утончённость и смелые элементы, отражающие современный взгляд на моду. Не менее ярко заявил о себе бренд NATAVAN, представивший коллекцию, вдохновлённую поэзией Низами, подчеркнув роль литературы и культурного наследия в современном дизайне. Среди участников были также молодые таланты, такие как COYORA by Ramazan Habibov, финалист и победитель экологического конкурса Up-Cycle Jeans, проводимого в рамках ежегодного конкурса Azerbaijan Fashion Forward. Рамазан Габибов и другие финалисты конкурса представили зрителям свои коллекции, выполненные из переработанных материалов.

Экологическая тема нашла своё отражение и в коллекциях южнокорейских брендов The Ballon и The А Story, которые акцентировали внимание на ответственном дизайне и использовании переработанных материалов. The А Story был отмечен наградой во время COP29 за вклад в развитие устойчивой моды в области разработки экологичных материалов.

Особого внимания заслуживают грузинские дизайнеры. Французско-грузинский бренд Maison Keti by Keti Chkhikvadze представил элегантную коллекцию, гармонично сочетающую современные формы с европейским стилем. Бренд Iva Design by Iva Papidze вызвал интерес своей неординарной интерпретацией мужской моды в стиле нонконформизма.

Российский бренд Rina Collection из Санкт-Петербурга, созданный Катериной Иванюшкиной, покорил гостей утончённостью ручной работы, вышивкой и использованием камней Сваровски. Коллекцию бренда на подиуме представили деятели культуры и искусства, а также успешные бизнес-леди, подчёркивая универсальность и доступность моды для женщин любого возраста.

Узбекские дизайнеры, такие как Shakhzoda Muxammedova, DilyaMur, Istorakhan, Gulchehra Yunusova, а также дизайнеры из Казахстана – Studio4353 by Dinara Siitova и Aliya Zhumman, впечатлили зрителей своими коллекциями. Их работы органично вплетали этнические мотивы в современные тренды, демонстрируя мастерство и культурное наследие своих стран.

Ярким событием стало участие студентов Академии моды под руководством Манзар Закизаде, которая вносит особый вклад в развитие интереса к сфере моды и искусства среди молодежи. Каждая работа молодых дизайнеров раскрывала креативность и утончённое искусство.

17-й сезон Azerbaijan Fashion Week акцентировал внимание на трёх ключевых направлениях:

Устойчивое развитие: использование переработанных материалов и экологичный подход.

Традиции и инновации: сохранение культурного наследия через современные интерпретации.

Смелый дизайн: оригинальный крой, инновационные ткани и нестандартные решения.

Официальным лицом и амбассадором 17-го сезона стала Виа Леманн – топ-модель, участница показов Парижской недели высокой моды и Миланской недели моды. Её стиль и элегантность стали воплощением ценностей Azerbaijan Fashion Week.

Azerbaijan Fashion Week – это не просто показы. Это важная международная платформа для культурного обмена, объединяющая дизайнеров, журналистов, блогеров. Мероприятие прошло при поддержке Центра развития культурных и творческих индустрий "Yaradıcı" и генеральном информационном партнерстве журнала Hello!, который на протяжении 80 лет вдохновляет своими историями о моде, культуре и знаменитостях.

17-й сезон вновь подтвердил статус Azerbaijan Fashion Week как ключевой площадки для продвижения искусства, моды и устойчивых решений. Следующий сезон обещает быть не менее ярким, продолжая вдохновлять на диалог между культурами и инновациями.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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