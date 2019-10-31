Расширяются экономические реформы в Азербайджане - Роберт Секута

31 октября 2019 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перемены, произошедшие в руководстве министерства экономики Азербайджана, в ходе которых министр экономики Шахин Мустафаев был назначен вице-премьером, а министр по налогам Микаил Джаббаров – министром экономики с сохранением контроля над налоговой политикой, могут стать импульсом для расширения и ускорения необходимых для Азербайджана экономических реформ.

Об этом в своей статье «Расширенные экономические реформы в Азербайджане» написал экс-посол США в Азербайджане и член правления находящегося в США «Каспийского политического центра» Роберт Секута, сообщает в четверг Trend.

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