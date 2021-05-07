Цифровая трансформация азербайджанской экономики – «кадры решают все»

Вторая Карабахская война отчетливо показала, чей инструментарий оказался весомее – экономика Азербайджана или политическое лоббирование Арменией своих интересов.

Устойчивое развитие экономики было и остается самым коротким и надежным путем для того, чтобы построить сильное государство, способное противостоять внешним вызовам и внутренним уязвимостям.

Но только теперь в этот процесс стремительно интегрируются информационные технологии (ИТ) и искусственный интеллект (ИИ). Новые технологии и новые цифровые услуги на наших глазах начинают кардинально менять общество и взаимодействие между людьми.

Надвигающуюся эру ИИ по масштабам воздействия на общественное развитие сравнивают с изобретением парового двигателя и электричества, то есть, знаковых вех предыдущих промышленных революций.

Факт проведения международной конференции в области ИИ, прошедшей в Баку чуть более недели назад, в которой приняли участие представители двух десятков стран, продемонстрировал намерения и готовность Азербайджана и дальше адаптироваться к новой реальности.

Цифровая трансформация азербайджанской экономики, так же как и других экономик мира – вопрос объективно предопределенный. Традиционные подходы в ведении бизнеса, серые схемы и монополизм в скором времени будут естественным образом сметены как анахронизмы.

В обществе усилится конкуренция за человеческий капитал, но это и хорошо – страна будет двигаться вперед.

Новые технологии изменят также характер ведения войн, причем в недалеком будущем. Так считают многие военные эксперты, и 44-х дневная война стала первым таким опытом, своего рода предтечей войн будущего.

Уже сейчас всем очевидно, что Армения и армянство, если и откажутся (и то не сознательно, а под давлением обстоятельств) от претензий на чужие территории, то ненадолго. История учит нас, что рецидивы реваншизма вполне реальны, и Азербайджан должен быть к этому готов.

С этой точки зрения национальные интересы Азербайджана требуют интеграции технологий ИИ также и в развитие оборонной промышленности.

Стремительное развитие новых технологий заставляет также форсировать процессы, связанные с повышением качества образования на всех его этапах, а также увеличивать инвестирование в научные исследования и разработки (R&D). Ровно так действуют все самые технологически развитые государства мира.

Стоит отметить, что в последние годы министерство образования проводит реформы, связанные с содержанием и преподаванием математики на уровне начальной школы, и это не преминуло сказаться на результатах международных исследований в области образования.

Согласно последнему международному мониторинговому исследованию качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), азербайджанские школьники (начальная школа) заняли 28-е место из 58-и протестированных стран по качеству математического образования.

Это очень хороший результат по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан оказался на одном уровне со странами с развитыми системами образования. Показатели естественнонаучного образования пока гораздо скромнее.

Количество специалистов в Азербайджане, обладающих критическими знаниями для технологического прорыва в области ИТ и ИИ, пока невелико.

Им необходимо создавать благоприятные условия для роста и профессиональной деятельности, и возможно, со временем сформируется интеллектуальная основа, из недр которой появится свой Лютфи Заде или Сельджук Байрактар.

«Кадры решают все» – этот легендарный лозунг, выдвинутый много десятков лет назад, до сих пор актуален.

Азер Ахмедбейли