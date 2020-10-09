Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте – результат провокационных действий со стороны Армении.
Об этом сказала американский журналист и аналитик Ирина Цукерман в беседе с директором Экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым.
Как отметила Цукерман, данная ситуация является результатом оккупации азербайджанских территорий Арменией на протяжении почти 30 лет.
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Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО)
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