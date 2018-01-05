В Армении украли деньги пенсионеров

В Армении раскрыли инцидент с хищением средств, предназначенных для выплаты пенсий, сообщают армянские СМИ.
4-го января в 11:20 в правоохранительные органы Армении поступил сигнал о хищении средств из машины "Айпоста", предназначенных для выплаты пенсий в четырех селах.
По предварительным данным, кражу совершил 31-летний житель села Норашен Г.Акопян.
Всего было украдено 12,6 миллионов драмов (порядка $26 тысяч).
Подозреваемый задержан.
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