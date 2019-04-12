ДТП в Армении: ранены 18 военнослужащих

Вследствие ДТП, произошедшего на автодороге Мегри-Цирани дзор госпитализированы 18 военнослужащих. Как передает Тренд, об этом армянским СМИ стало известно на официальном сайте МЧС.



Вчера, 11 апреля, в 20:31 в службу «911» поступил сигнал о том, что на автодороге Мегри-Цирани дзор произошло ДТП: автомобиль воинской части N Минобороны Армении перевернулся, есть пострадавшие, и необходима помощь спасателей.



На место происшествия прибыл один боевой расчет пожарно-спасательного отряда Службы спасения МЧС.



Выяснилось, что на 22-ом километре автодороги Мегри-Цирани дзор автомобиль марки «ЗИЛ 131» выехал с проезжей части, врезался в скалу и перевернулся.



До прибытия спасателей на место происшествия 18 военнослужащих были доставлены в медицинский центр Мегри, где состояние одного из пострадавших было оценено как средней тяжести, а состояние остальных – как удовлетворительное. Как заверяют врачи, жизни пострадавшим ничего не угрожает. Спасатели обесточили автомобиль.



Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ДТП произошло во время смены, обстоятельства выясняются.

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