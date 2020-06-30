Эльхан Алескеров: "Бархатная революция" в Армении скатывается к диктатуре Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Придя к власти на волне так называемой "бархатной революции", премьер-министр Никол Пашинян быстро развенчал расхожий миф о новоявленном в Армении "демократе", представ в образе средневекового диктатора, которому повсюду мерещатся заговоры и перевороты. За время своего правления Пашинян усугубил до крайности ситуацию вокруг урегулирования карабахской проблемы с Азербайджаном и оказался неспособным подчинить себе исполнительную и законодательную власть Армении.

Он пытается управлять страной с помощью угроз и репрессий, опираясь на не менее беспринципных чем он сам руководителей полиции и специальных служб. Под властью Пашиняна сегодняшняя Армения томится в плену глубокого экономического, политического и социального кризиса, немало страдая при этом от охватившей ее эпидемии коронавируса.

Уже более года как Пашинян избрал объектом преследований председателя Конституционного суда, который признал незаконным уголовное дело в отношении экс-президента Роберта Кочаряна. Борьба "армянских демократов" за тотальный контроль над судебной системой Армении, привела к нарушению конституции. Воспользовавшись эпидемией коронавируса, Пашинян не только ужесточает законы страны, но и практически лишил последних полномочий президента Армена Саркисяна. Сегодня последний фактически без дела "протирает штаны" в президентском кресле.

Резкое обострение отношений между властью и оппозицией произошло после заявления лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна о необходимости отставки действующего главы правительства.

Он обвинил премьер-министра Армении в непрофессионализме и неспособности организовать борьбу с распространением коронавируса. "Засветившись" на попойке в оккупированной Шуше, Пашинян на всеобщее обозрение выставил безответственность своей команды, которая является не только виновником экономических провалов, но и ответственна за ужасающие темпы распространения коронавируса. Местные обозреватели отмечают неадекватное и странное поведение Пашиняна, которое некоторые его политические оппоненты даже связывают с наследственной психической болезнью. Так, после объявления о своем якобы заражении коронавирусом, Пашинян каким-то странным образом "выздоровел" за несколько дней.

Очевидно, что глава Армении обеспокоен приближением конца собственного правления в стране и пребывает под постоянной угрозой государственного переворота. В условиях поддержки со стороны "старшего брата" и населения страны Пашинян ведет себя, как средневековый диктатор, которому повсюду мерещатся заговоры.

Он существенно усилил личную охрану, в течение дня сменил руководство силовых структур – армии, полиции и спецслужбы, начал "охоту на ведьм", инициировав уголовные дела против оппозиционеров. В армянском обществе усиливается процесс недовольства "демократическим" лидером с диктаторскими замашками, что однако стимулирует сплочение оппозиционных сил.

Так, лидер партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян призвал к объединению всех оппозиционных сил Армении и свержению "диктатора Пашиняна". Исагулян предлагает создание временного правительства народного доверия, а в дальнейшем - проведение внеочередных парламентских выборов. Загнанный в угол премьер-министр Пашинян продолжает политику "дубинки" и полицейских репрессий, лишая оппозицию всякой возможности пойти на смену власти мирным путем.

Внутриполитическая ситуация в Армении, где хваленую "армянскую демократию" заменила диктатура Пашиняна принимает взрывоопасный характер. Следует ожидать, что на новом этапе острой борьбы за власть в Армении возобладает практика "случайных суицидов" или нераскрытых политических убийств. Последнее является неоднократно апробированным методом политической борьбы в современной Армении. Страна кишмя кишит боевиками различных вооруженных террористических организаций и "ворами в законе", которым Пашинян благосклонно предоставил право участия в политической жизни страны, с присущими им приемами и методами борьбы.

Директор Экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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