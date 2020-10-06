Армения отказалась от участия в учениях "Нерушимое братство - 2020" ОДКБ

Армянская сторона уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не примет участия в учениях "Нерушимое братство - 2020" в октябре этого года, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, передает Trend.

"Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство - 2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября", - сказал он.

Зайнетдинов также сообщил, что запланированные на конец октября учения ОДКБ "Взаимодействие-2020" и "Поиск-2020", которые должны были пройти в Армении, переносятся.

"Учения КСОР [Коллективные силы оперативного реагирования] ОДКБ "Взаимодействие-2020" и учения разведподразделений вооруженных сил ОДКБ "Поиск-2020", запланированные на конец октября этого года на территории Армении, перенесены. Идет обсуждение вопроса с государствами - членами ОДКБ о месте и сроках проведения данных учений", - сказал он.