Саргсян обвинил Пашиняна в неуважении к Путину

Армения 9 июня 2021 09:18 (UTC+04:00)
Саргсян обвинил Пашиняна в неуважении к Путину

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Армении Серж Саргсян обвинил исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна в неуважении к президенту России Владимиру Путину.

«Если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты [Пашинян] кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?» — сказал Саргсян.

Он напомнил о том, что, согласно законодательству Армении, президентов и премьер-министров государств-постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту встречают премьер-министр или президент Армении.

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