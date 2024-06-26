БАКУ /Trend/ - По мере приближения выборов в США армянское лобби использует любую возможность для продвижения своих интересов. И в этом ему неплохо помогают американские конгрессмены.

Недавно Армянский национальный комитет Америки (ANCA) опубликовал так называемое письмо от имени Адама Шиффа, лучшего друга армян в Палате представителей, и 47 других конгрессменов с призывом увеличить поддержку армян, покинувших Карабах в 2023 году.

Кто такой Адам Шифф на самом деле? Конгрессмен-демократ, известный своими проармянскими взглядами, всю свою политическую карьеру занимается расхищением средств, выделенных на благотворительность. Всем известно, что Шифф направлял огромные суммы корпоративным бенефициарам, включая основных спонсоров его политических кампаний.

Конечно, после такого скандала, чего только не сделаешь, чтобы вновь завоевать голоса избирателей, хотя бы армянских.

К тому же пару месяцев назад ANCA буквально выставляла на торги голоса армянских избирателей на выборах в США. Вспомним армяно-американский проект "swing state" (колеблющиеся штаты), который позволил демократам и республиканцам увидеть, в каких штатах можно заручиться поддержкой армян. Судя по всему, торги окончены, и абсолютное большинство за демократами.

Казалось бы, неужели демократам больше нечем заняться? Как минимум вопрос внутренних раздоров в партии должен быть более приоритетным в повестке дня, чем "права карабахских армян". Однако нет.

Все эти обращения как выглядели нелепо изначально, так и остаются абсолютно бессмысленными и сегодня. Поскольку 5 ноября не за горами и предвыборная гонка разгорается, армяне стремятся использовать ситуацию в своих интересах. Они торгуют своими голосами, а взамен некоторые конгрессмены буквально ставят на кон свою репутацию, чтобы заполучить хоть каких-то избирателей. Однако пора бы уже и армянам, и их купленным американским друзьям взглянуть правде в глаза и смириться с новыми реалиями на Южном Кавказе - нарратив про "ущемление прав карабахских армян" больше не работает.