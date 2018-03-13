Президент Грузии: Мы заслуживаем членства в НАТО

Вступление Грузии в НАТО может укрепить стабильность альянса и Европы в целом. Об этом президент страны Георгий Маргвелашвили заявил в интервью Радио Свобода во время визита в Брюссель, где он, кроме прочего, провел встречу с генсеком блока Йенсом Столтенбергом, передает Грузия Online.



“Мы хотим вступить [в НАТО], мы говорим, что должны быть там, говорим, что заслуживаем этого и говорим, что сделаем все для того, чтобы оказаться там”, – подчеркнул Маргвелашвили.



По словам президента, есть много факторов, которые зависят от Грузии. В том числе – торговые связи, основные торговые маршруты, связывающие Запад с Востоком, стабильность черноморского региона… “Это европейские и евроатлантические факторы, и включенность Грузии очень важна”, – пояснил глава государства.



Что касается возможности принятия страны в альянс без применения статьи 5 о коллективной безопасности в отношении оккупированных регионов, как заявил президент, власти Грузии не обсуждали этот вопрос основательно. “Думаю, эта дискуссия была вызвана существовавшими в прошлом случаями. Но мы твердо и уверенно следуем по пути в НАТО”, – добавил Георгий Маргвелашвили.

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