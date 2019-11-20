Трое из пяти пострадавших в результате разгона акции в Грузии уже выписаны из клиники

20 ноября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По информации министерства здравоохранения Грузии, трое из пяти пострадавших в результате разгона акции уже выписаны из клиники, а двое полицейских остаются в больнице, передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн".

«В результате акции, состоявшейся 19 ноября, были госпитализированы пять человек, двое из них - сотрудники правоохранительных органов. На данный момент три гражданских лица уже выписаны домой. В клиниках остаются двое полицейских, получивших повреждения в области головы и рук. Им проведены соответствующие хирургические операции, состояние их здоровья стабильно», - говорится в информации, распространенной министерством.

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Демонстранты и политические лидеры на акции озвучили свои основные требования к властям. Эти требования включают в себя - досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, отставка действующего правительства и его замена временным правительством, безотлагательное и безусловное освобождение «заключенных», задержанных 20 июня и укомплектование Центральной избирательной комиссии новым составом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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