В Грузии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
БАКУ/Trend - Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно данным, умерла 79-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Она была госпитализирована 31 марта. Сообщается, что пациент принадлежал к кластеру Марнеули-Болниси.
По данным на 4 апреля, в Грузии зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек выздоровели.
В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)
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