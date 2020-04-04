В Грузии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

БАКУ/Trend - Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, умерла 79-летняя женщина, зараженная коронавирусом. Она была госпитализирована 31 марта. Сообщается, что пациент принадлежал к кластеру Марнеули-Болниси.

По данным на 4 апреля, в Грузии зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны. С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Ровшан Гусейнов)