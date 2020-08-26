Глава МИД Грузии встретился с новой главой офиса Совета Европы в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел встречу ознакомительного характера с новой главой офиса Совета Европы в Тбилиси Натальей Вутовой. В начале встречи министр иностранных дел Грузии поздравил Наталью Вутову с назначением на новую должность и пожелал успехов, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества между Грузией и Советом Европы. Вместе с тем, внимание было уделено успешному председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы.

Разговор также коснулся предстоящих в этом году парламентских выборов в Грузии. Министр подчеркнул важность запланированных выборов и максимальные усилия правительства Грузии по обеспечению их проведения в свободной и справедливой среде. По словам министра, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, в Грузии есть все необходимые условия для приема максимального количества международных наблюдателей. В этом контексте министр приветствовал запланированный визит делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы в Грузию в связи с парламентскими выборами в Грузии.