Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 29 километрах от города Тианети (регион Мцхета-Мтианети), в 59 километрах от Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 04:12 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Предыдущее землетрясение произошло накануне вечером в 21:58 в 57 километрах от Тбилиси. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался на глубине 12 километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.