В Грузии находится делегация Мониторингового комитета ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Начался визит в Грузию делегации Мониторингового комитета ПАСЕ, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

В состав делегации входят Титус Корлэцян (Румыния, Группа социалистов), Клод Керн (Франция, секретариат Альянса либералов и демократов за Европу), Басс Клейн (заместитель главы секретариата Мониторингового комитета Совета Европы).

Члены комитета провели первую встречу с председателем парламента Грузии Кахой Кучава. Также в течение дня запланированы встречи с членами грузинской делегации в ПАСЕ и председателем комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

Официальный визит членов Мониторингового комитета ПАСЕ продлится два дня. 3 июня они проведут встречи с представителями парламентской оппозиции.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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