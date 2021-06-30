Глава ЦИК Грузии подала в отставку

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания подала в отставку, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Хочу проинформировать общественность, что я приняла решение не продлевать срок полномочий председателя ЦИК Грузии с 1 июля 2021 года, что позволит политическим партиям избирать председателя Центризбиркома на основании обновленного Избирательного кодекса. Уверена, что мое решение расширит возможности конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом», - написала Жвания.

Она также сообщила, что не намерена заниматься политикой или работать на какой-либо государственной должности.

Глава ЦИК отметила, что ее планы на будущее связаны с работой в международной организации.

Жвания возглавляет Центризбирком Грузии с 2013 года. 24 декабря 2018 года она была переизбрана на эту должность.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)