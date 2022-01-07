В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 234 новых случая заражения коронавирусом, 1 727 человек выздоровели, 46 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране были проведены 45 006 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 953 410, при этом 910 540 человек выздоровели, 14 128 - скончались.
В настоящее время 47 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 365 - на стационарном лечении.
По состоянию на седьмое января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 699 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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