Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г.

Грузия 13 января 2022 15:01 (UTC+04:00)
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г.
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г.
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г.
Грузию в 2021 г. посетило почти 2 млн человек
Грузию в 2021 г. посетило почти 2 млн человек
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Байден направит в шесть штатов медбригады для оказания помощи в борьбе с COVID-19 США 15:14
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г. Грузия 15:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег Общество 14:55
Продажи легковых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3% Россия 14:32
TRACECA работает над гармонизацией грузоперевозок различных модальностей - нацсекретарь Транспорт 14:30
В Ассоциации производителей и экспортеров чая Азербайджана назвали основной экспортный рынок в 2022 г. Экономика 14:18
Токаев и Путин обсудили вопросы вывода контингента ОДКБ из Казахстана Казахстан 14:09
Казахстан незначительно увеличил производство угля Казахстан 14:00
Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по созданию солнечных и ветряных электростанций Политика 13:57
Президент Ильхам Алиев: Крупные компании мира проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергетики Азербайджана Политика 13:49
Президент Ильхам Алиев: Саудовская Аравия – одна из немногих стран, не установивших дипломатические отношения с Арменией Политика 13:47
Президент Ильхам Алиев: Всего на освобожденных территориях возможно производство около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии Политика 13:45
Президент Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена Политика 13:42
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы прекрасно знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись Политика 13:38
Президент Ильхам Алиев: Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана Политика 13:34
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе почти $97 млн Финансы 13:27
ОБСЕ необходимо усилить меры по укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - председатель Политика 13:26
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды Общество 13:25
Министерство энергетики и компания ACWA Power будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики (ФОТО) Энергетика 13:24
Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– граница с Россией - Официально Экономика 13:14
Звезда турецкого кино Хазал Кая приедет в Баку (ФОТО) Звёздный мир 12:50
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной вырубки деревьев в Баку Общество 12:47
Unibank – лидер по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям Экономика 12:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО) Политика 12:46
Узбекистан увеличил импорт черных металлов более чем на 20% Узбекистан 12:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» (ФОТО) Политика 12:34
Грузию в 2021 г. посетило почти 2 млн человек Грузия 12:32
Срок эксплуатации Балаханского полигона по утилизации твердых бытовых отходов увеличен на 20 лет (ФОТО) Экономика 12:24
Узбекистан за 11 месяцев увеличил экспорт меди и медных изделий почти вдвое Узбекистан 12:13
В Азербайджане обнародовано состояние здоровья лиц, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон" Общество 12:01
Секретариат Энергетической хартии Европы предложил Азербайджану вместе работать над транспортировкой "зеленого" водорода Энергетика 11:53
На судоремонтных заводах Азербайджана в 2021 г. отремонтировано свыше 100 судов Транспорт 11:45
Air Astana возобновила авиарейсы в Баку Экономика 11:42
Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле Другие страны 11:38
Южный газовый коридор – инфраструктура, играющая решающую роль в энергобезопасности Европы Энергетика 11:34
Сенат Франции одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране Европа 11:33
В 2022 г. продолжится усиление финансовой и фискальной дисциплины в частном и госсекторе - PwC Azerbaijan Экономика 11:23
В Азербайджане объявлен конкурс на открытие нового радиоканала Общество 11:17
В Азербайджане назван объем электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания твердых бытовых отходов Экономика 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:04
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:03
Казахстан отказался от планов продажи госдоли в двух ГЭС инвесторам из ОАЭ Энергетика 10:43
В Азербайджане за 11 месяцев выданные фермерам льготные кредиты превысили 65 млн манатов Экономика 10:40
Теплый ветер и тонкий аромат цветущего сада в январском Баку – выставка Наргиз Гулиевой (ФОТО) Культура 10:26
Антимонопольный департамент проводит расследование в офисе «КазМунайГаз» Энергетика 10:20
Стоимость азербайджанской нефти превысила $88 за баррель Энергетика 10:19
Туркменистан в 2021 г. стал крупнейшим экспортером бензина и дизтоплива в Грузию Грузия 10:11
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по обвязке скважин Тендеры 10:08
Ж/д оператор Казахстана закупит электрооборудование Тендеры 10:06
В Азербайджане названа дата выплаты всех пенсий за январь Экономика 09:53
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 января Финансы 09:40
Производство сельхозпродукции в Азербайджане незначительно выросло за год Экономика 09:27
Венгрия и Азербайджан расширят сферы торгово-экономического взаимодействия - МИД Экономика 09:23
Нефть дешевеет в рамках коррекции Энергетика 09:22
Облигации ООО "Азербайджан Супермаркет" включены во внелистинговый список Бакинской фондовой биржи Финансы 09:12
Топ-5 финорганизаций Азербайджана, выдавших больше всего кредитов предпринимателям в 2021 г. Финансы 09:08
Парламент Казахстана одобрил соглашение с США о воздушном сообщении для прямых авиарейсов Казахстан 08:50
В Турции отменили обязательный ПЦР-тест для контактировавших с больными COVID-19 Турция 08:36
Microsoft исправила 96 уязвимостей Windows 11 ИКТ 08:27
В Алматы задержали почти 2 тыс. участников незаконных акций Казахстан 08:04
Антитеррористические операции завершились почти во всех регионах Казахстана Казахстан 07:48
В Австралии появилась возможность обзавестись личной горой Другие страны 07:38
Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан после возобновления работы аэропорта Алматы Казахстан 07:17
США предложили ввести санкции против КНДР США 07:00
Глава МВФ призвала страны быть готовыми к большим экономическим потрясениям в этом году Экономика 06:34
В Бразилии 15 человек погибли из-за наводнения Другие страны 06:11
Свыше 77 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 05:48
Опрос выявил очередное снижение рейтинга популярности Байдена США 05:21
Бен Аффлек заявил об отсутствии интереса к роли Бэтмена В мире 04:58
Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС о Совете Россия-НАТО Европа 04:35
Глава МИД Нидерландов заразился коронавирусом Европа 04:10
США ввели санкции против российской компании США 03:51
Иран временно лишился права голоса в ГА ООН Политика 03:34
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 03:21
В Чехии ожидают инфляцию в стране более чем 10% Европа 03:09
"Интер" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии Спорт 02:45
Ученые рассказали о факторах риска развития диабета В мире 02:29
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире В мире 02:14
"Челси" одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги Англии Спорт 01:55
"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании Спорт 01:44
Токаев дал восемь месяцев на восстановление зданий в Алматы Казахстан 01:40
Чавушоглу провел переговоры с китайским коллегой Турция 01:17
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул Армения 01:08
Сербия не намерена вступать в НАТО - Вучич Европа 00:59
Госдепартамент США обеспокоен инцидентом на азербайджано-армянской границе Политика 00:25
Как достичь успеха? Самая Мамедова презентовала книгу "Картина профессионализма" (ФОТО) Социум 00:02
Хакеры научились обесточивать целый город В мире 12 января 23:59
Министры стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана Казахстан 12 января 23:46
В Турции начнут серийное производство самолета HÜRJET Турция 12 января 23:21
Ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться - ООН Другие страны 12 января 22:46
Парламент Турции осудил насилие в Казахстане Турция 12 января 22:39
За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост В мире 12 января 22:33
Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдёт очередная встреча Консультативного совета Южного газового коридора Политика 12 января 22:18
Президент Ильхам Алиев: Будет мирный договор подписан или нет, мы будем и должны постоянно наращивать свою военную силу, мощь Политика 12 января 22:17
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что любой мирный договор для Армении может быть просто клочком бумаги Политика 12 января 22:10
Президент Ильхам Алиев: Создание новых сил специального назначения – необходимость, продиктованная ситуацией Политика 12 января 22:09
Президент Ильхам Алиев: Не надо утруждать себя ради двухминутного выступления на "саммите" за демократию Политика 12 января 22:08
Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров Политика 12 января 22:06
Масштабы давления на Турцию расширились - Эрдоган Турция 12 января 22:03
Президент Ильхам Алиев: В результате наших усилий термин «Зангезурский коридор» уже вошел в международный лексикон Политика 12 января 22:00
Все новости