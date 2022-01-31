На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
Взрыв произошел на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имерети), передает Trend со ссылкой на "Новости Грузии".
Как сообщил генеральный менеджер районной больницы Юрий Элиашвили телеканалу «Формула», в общей сложности с места происшествия в клинику доставили девять человек. При поступлении состояние всех пациентов было оценено, как тяжелое. Спасти жизнь одного из пострадавших врачам не удалось.
Причины взрыва а данном этапе не известны.
В компании «Сакнахшири», управляющей шахтой, журналистам сообщили, что они выясняют детали.
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