На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Взрыв произошел на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имерети), передает Trend со ссылкой на "Новости Грузии".

Как сообщил генеральный менеджер районной больницы Юрий Элиашвили телеканалу «Формула», в общей сложности с места происшествия в клинику доставили девять человек. При поступлении состояние всех пациентов было оценено, как тяжелое. Спасти жизнь одного из пострадавших врачам не удалось.

Причины взрыва а данном этапе не известны.

В компании «Сакнахшири», управляющей шахтой, журналистам сообщили, что они выясняют детали.