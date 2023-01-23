Квартиры в Тбилиси в IV квартале подорожали на 12,5% в годовом исчислении

Стоимость квартир в Тбилиси в четвертом квартале 2022 года выросла на 3,8% по сравнению с третьим кварталом того же года и на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом времени 2021 года. Об этом сообщила в понедельник Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, в период с октября по декабрь 2022 года частное жилье в столице подорожало на 8,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% по сравнению с аналогичным периодом времени 2021 года. Как сообщает служба статистики, средняя стоимость 1 кв. м в новостройке в самом престижном районе города Мтацминда составила 4 941 лари (около 1 830 долларов). Второе место занимает центральный район Ваке, где 1 кв. м стоит 4 204 лари (около $1 557). Самое дешевое жилье в районе Самгори - 2 630 лари (около $974).

Индекс стоимости недвижимого имущества, который высчитывается, исходя из наиболее распространенных запросов, в четвертом квартале 2022 года вырос на 5,5% по сравнению с третьим кварталом того же года и на 14,3% по сравнению с прошлогодним показателем.