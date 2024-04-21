БАКУ /Trend/ - В январе-марте торговый оборот между Грузией и Россией составил около 620 миллионов долларов, что на 7% меньше, чем за тот же период 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии, передает Trend.

Согласно информации, Россия занимает второе место среди самых крупных торговых партнеров Грузии, её доля во внешней торговле составила 13,2%.

Экспорт товаров из Грузии в Россию за январь-март превысил 160 миллионов долларов, что на 9% меньше, чем годом ранее. Импорт составил 458 миллионов долларов, снизившись на 6,5%.

Турция заняла первое место среди торговых партнеров Грузии, с оборотом почти 722 миллиона долларов (+5,6%). На третьем месте расположился Китай, с торговым оборотом более 330 миллионов долларов (-12%). За ними следуют США (более 328 миллионов долларов), Азербайджан (более 298 миллионов долларов) и Кыргызстан (более 237 миллионов долларов).