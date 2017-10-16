Папа Римский призвал не воспринимать голод как "неизлечимую болезнь"

16 октября 2017 14:31 (UTC+04:00)

Папа Римский Франциск назвал войны и климатические изменения основными причинами голода, который не должен восприниматься как неизлечимая болезнь, передает РИА Новости.

"Последние прогнозы экспертов говорят об увеличении мирового производства зерна до тех уровней, которые обеспечат большую устойчивость мировых запасов. Это дает надежду на то, что если мы будем работать с учетом требований и без спекуляций, то результаты придут", — заявил понтифик в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), выступая по случаю Всемирного дня продовольствия

"Очевидно, что войны и изменения климата приводят к голоду, и поэтому мы должны избегать того, чтобы представлять его как неизлечимую болезнь", — сказал папа Франциск, назвав это "корнем проблемы".

По словам понтифика, обеспечение пропитания для всего человечества является "целью, в рамках которой определяется доверие ко всей международной системе", и ее задача – помочь "каждому человеку встретить будущее уверенно и без иллюзий".

"И на самом деле, продовольственные ресурсы часто подвержены спекуляции, которая измеряет их только в формате экономической выгоды крупнейших производителей относительно оценок потребления, а не потребностей народа. Так мы поощряем конфликты, расточительство и рост числа обездоленных, которые ищут будущее вдали от своей родины", – сказал он.

Azernews Newspaper
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