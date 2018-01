Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на ограждение на границе с Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса $18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, в распоряжении которой оказался соответствующий документ, передает ТАСС.

В нем говорится, что данные средства, в частности, пойдут на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.

Это предложение поступило на фоне консультаций в Конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год, который в США начался еще 1 октября прошлого года. Трамп 22 декабря подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний действующего президента. Указ о ее строительстве он подписал еще 25 января прошлого года. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в данном проекте.

Вместе с тем, как отмечает газета The New York Times, Трамп требует выделения указанной суммы на сооружение стены в качестве одного из условий возобновления отмененной им программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). В сентябре прошлого года администрация Трампа объявила о решении отменить DACA, введенную еще при его предшественнике Бараке Обаме.

