Совбез ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери в закрытом формате

14 марта 2018 23:38 (UTC+04:00)

Совет Безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в закрытом формате, передает РИА Новости.

Встреча проводится по инициативе Великобритании. Заседание должно было начаться в 15.00 и проходить в открытом формате. Однако в данный момент члены Совбеза проводят консультации за закрытыми дверями.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы Скрипаля причастна РФ. Российская сторона это отвергает.

В британском городе Солсбери 4 марта без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования, к которому российскую сторону не допускают, пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок".

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