Умер гитарист Берни Торме

20 марта 2019 04:34 (UTC+04:00)

Ирландский гитарист Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался на 67-м году жизни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник агентству Associated Press сообщил его коллега Мик Гаффни.

По его словам, музыкант умер в воскресенье в лондонской больнице. Отмечается, что у Торме была двусторонняя пневмония. Он находился на искусственном жизнеобеспечении последние четыре недели. Гаффни добавил, что музыкант скончался в окружении своей семьи.

Торме за свою карьеру записал свыше 24 альбомов с разными коллективами, включая свои группы Bernie Torme Band и Torme. С 1979 по 1981 годы он выступал в группе Иэна Гиллана - вокалиста Deep Purple, который в 1978 году создал коллектив Gillan. После ухода от Гиллана Торме присоединился к Оззи Осборну в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.

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