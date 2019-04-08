Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

8 апреля 2019 10:34 (UTC+04:00)

Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта - снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть, сообщает Trend со ссылкой Агентство ТАСС

По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента. Проект, как уточняет The Wall Street Journal, будет называться "Симба" по имени персонажа мультфильма "Король лев" (Lion King, 1994).

Представитель Facebook Трэвис Рид отказался прокомментировать газете данную информацию, подчеркнув лишь, что компания "рассматривает весь мир, когда дело касается [прокладки] подводных кабелей". Издание подчеркивает, что проект до сих пор находится на стадии обсуждения, итоговое решение может быть не принято.

Корпорация Facebook основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть - одна из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.

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