В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

9 апреля 2019 12:47 (UTC+04:00)

Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратилась 1 тысяча 40 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 322 человека (женщин – 97, детей – 164), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 718 человек (женщин – 215, детей – 366)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 47 граждан Сирии.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах: Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Джасим, Эль-Харра, Кафар-Шамс, Анхуль (провинция Деръа), Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,8 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

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