Армия Хафтара заявила об установлении контроля над военной базой в 40 км от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об установлении контроля над военной базой сил, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа, в районе Эль-Азизия в 40 км от ливийской столицы. Об этом говорится в заявлении ЛНА, размещенном в среду на странице армии в Facebook, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В результате ожесточенных столкновений в районе Эль-Азизия наши вооруженные силы заняли военную базу, проявив высокий профессионализм, - говорится в сообщении. - После установления полного контроля над объектом на базе были обнаружены боевые транспортные средства". Кроме того, отмечается, что в результате операции были захвачены в плен несколько бойцов группировок, лояльных признанному международным сообществом ПНС.

Между тем, согласно данным ЛНА в Twitter, армия Хафтара захватила в самом Триполи еще не менее 14 боевых машин и их экипажи. Наступление на столицу продолжается.

В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

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