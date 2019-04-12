Спикер парламента Судана отложил возвращение из Катара

Спикер парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар отложил свое возвращение в Хартум из Катара, где он принимал участие в ассамблее межпарламентского союза, до воскресенья, когда власти Судана вновь откроют международный аэропорт Хартума, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Его отъезд намечен на вечер воскресенья, пришлось отложить, так как аэропорт закрыт", - сказал он.



Ранее в посольстве Судана РИА Новости сообщили, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, глава совета депутатов не собирается задерживаться в Катаре, где на этой неделе он принял участие в работе Межпарламентского союза, его рейс был запланирован на утро пятницы.

В четверг министр обороны Судана выступил с телевизионным обращением к народу, в котором объявил о взятии под стражу президента Омара аль-Башира, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца, при этом парламент, правительство и органы власти в провинциях будут распущены. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В связи с ситуацией в Судане авиакомпании ОАЭ и Саудовской Аравии сообщили о временной приостановке полетов в эту страну до открытия ее аэропортов. Прямое авиасообщение между Суданом и Катаром в настоящее время не осуществляется, поскольку авиакомпания Qatar Airways прекратила полеты в Хартум с начала апреля из-за проблем с системой оплаты билетов в Судане.

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